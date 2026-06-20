Fútbol / Liga Gallega
Los juveniles del Estradense se juegan la permanencia en casa
Redacción
Tras una temporada complicada por culpa de las lesiones., el equipo juvenil del Estradense se juega mañana la permanencia en Liga Gallega. Será a las 12.00 horas en el Novo Municipal, en un cara a cara final contra el Victoria. Ambos equipos se enfrentaron el pasado fin de semana en un choque que terminó con empate (2-2) por lo que todo se decidirá en noventa minutos, más prórroga y penaltis si es necesario.
El equipo rojillo está entrenado por Rafita y Pencho. «Alá gañabamos 0-2 pero en dúas xogadas de estratexia empataron o partido e a eliminatoria. Agora quédanos un partido no que nos xogamos manternos nunha categoría importante para a Escola», afirmó el segundo de ellos. «Agora mesmo Manuti e Javi están tirando moito dos rapaces no primeiro equipo. Temos que seguir nesta categoría para que esa luz siga acesa».
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé