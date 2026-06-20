Los juveniles del Estradense se juegan la permanencia en casa

Tras una temporada complicada por culpa de las lesiones., el equipo juvenil del Estradense se juega mañana la permanencia en Liga Gallega. Será a las 12.00 horas en el Novo Municipal, en un cara a cara final contra el Victoria. Ambos equipos se enfrentaron el pasado fin de semana en un choque que terminó con empate (2-2) por lo que todo se decidirá en noventa minutos, más prórroga y penaltis si es necesario.

El equipo rojillo está entrenado por Rafita y Pencho. «Alá gañabamos 0-2 pero en dúas xogadas de estratexia empataron o partido e a eliminatoria. Agora quédanos un partido no que nos xogamos manternos nunha categoría importante para a Escola», afirmó el segundo de ellos. «Agora mesmo Manuti e Javi están tirando moito dos rapaces no primeiro equipo. Temos que seguir nesta categoría para que esa luz siga acesa».