El Estradense se refuerza con el delantero Seijo

El Estradense anunció su primera incorporación para la próxima temporada, dejando claro desde el comienzo del mercado su intención de rejuvenecer el equipo. Alejandro Seijo, de 20 años, llega al Novo Municipal procedente del Arosa. Lo hace avalado por sus grandes números, tanto en el juvenil de División de Honor, como con el primer equipo, con el que logró el título de campeón y el ascenso la pasada temporada.

Seijo se incorpora en forma de cesión desde el conjunto de A Lomba, que no quiere desprenderse de todo de su joven promesa. Sin embargo, desde el Arosa consideran que el delantero no dispondrá de los minutos que necesita para su progresión en Segunda RFEF, por lo que han optado por buscarle un equipo en Tercera División. Ahí apareció la opción del Estradense, que de esta manera completa su posición de nueve con el renovado Edu y con el joven Seijo.

El nuevo ariete rojillo es natural de Vilalonga, en donde comenzó a jugar al fútbol para pasar después por el Portonovo y el Saraiba do Mar. El Arosa lo incorporó a su equipo infantil de segundo año, pasando después por todas las categorías base hasta el primer equipo. El año pasado se convirtió en un revulsivo saliendo desde el banquillo, anotando tres goles en 468 minutos. La temporada anterior, en juveniles, anotó 11 goles en 11 encuentros como titular.

«De las ofertas que tuve de Tercera la más importante era la del Estradense», afirmó el delantero. «Este es un equipo que ha jugado play-off de ascenso dos años consecutivos y, por lo que me dijo Manuti, su intención es volver a pelear ahí esta temporada», añadió un hombre que aguarda encontrar en A Estrada la «continuidad» que le faltó en A Lomba. «Intentaré aportar lo máximo que pueda al equipo y, si es posible, sumar goles». Seijo se define como un jugador bueno con espacios y en la definición, siendo el remate de cabeza uno de sus puntos fuertes.

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Desde el Estradense por su parte destacaron los grandes números de Seijo en sus últimas temporadas y su capacidad de progresión si encuentra la continuidad y los minutos que necesita para ello. Los rojillos están apostando en este mercado por buscar gente joven, que aporte ilusión y ganas por hacerse un hueco en la categoría, una fórmula que siempre ha funcionado bien en A Estrada en las últimas temporadas. Se aguarda presentar en poco tiempo un nuevo refuerzo para Manuti, que también seguiría la misma línea.