El CNS A Estrada brilla en el Gallego Master

El Club Natación y Salvamento A Estrada volvió a demostrar su crecimiento en el Campeonato Gallego Máster, donde firmó una brillante actuación marcada por el récord de participación, con 20 deportistas. Uno de los resultados más destacados llegó en la clasificación femenina, donde el conjunto estradense alcanzó una meritoria novena posición entre 32 clubes participantes, reflejo del gran nivel competitivo de sus nadadoras.

En el apartado individual, sobresalió Elvira Vilariño, que se proclamó campeona en 400, 200 y 100 metros libres, además de lograr la medalla de plata en 200 braza.

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También brilló Álex Bastida, autor de una actuación muy completa con el oro en 200 espalda, las platas en 100 estilos y 100 espalda, y el bronce en 50 espalda.