El nuevo formato de la F4 pone a prueba a Costoya en Monza

El mítico trazado de Monza acoge este fin de semana la tercera ronda del Campeonato Italiano de F4. Es la cita más rápida de las siete del calendario, un escenario donde los monoplazas alcanzan velocidades puntas de 250 km/h. Para el piloto silledense del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren, Christian Costoya, esta misma carrera marca el inicio de un mes frenético e intenso de competición, ya que la combinación entre el certamen italiano y el europeo obligará a afrontar cuatro fines de semana consecutivos de carreras sin ningún descanso.

Costoya llega muy bien preparado a esta cita tras las buenas sensaciones en los test de la semana pasada. Su excelente estado de forma se confirmó en las sesiones de entrenamientos de este jueves, rodando con solidez entre los cinco primeros de los 49 participantes. Esta masificación es el gran problema actual y el motivo de queja de los equipos. Antes las inscripciones se limitaban a 36 coches, pero la FIA amplió el cupo, lo que obliga a dividir a los pilotos en grupos y provoca que nunca se compita en igualdad de condiciones.

La actividad continuará este viernes con dos sesiones libres y la crucial clasificación por la tarde, que fijará la salida de las dos primeras carreras del sábado. El domingo se celebrará la tercera manga, pero el nuevo sistema altera las reglas: al ser tantos, solo los 36 mejores de los 49 inscritos pasarán el corte. Además, el orden de salida se decidirá por la suma de los resultados de las dos primeras carreras.

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Este cambio genera un enorme descontento. Antes, la inscripción aseguraba correr todo el fin de semana y cada manga tenía su propia crono. Ahora, si sufres un accidente ajeno en las primeras carreras, te quedas fuera de la tercera, perdiendo la opción de sumar puntos y podios independientes. Las protestas estallaron en la anterior cita, donde cinco favoritos al título, incluido Christian Costoya, se quedaron fuera por este corte. La clave en Monza será no arriesgar y puntuar siempre: el campeón no será el más rápido, sino el más regular.