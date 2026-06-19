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Atletismo

La Noctuna Estradense contará con cerca de 600 participantes

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Redacción

A Estrada

A Estrada vive mañana una nueva edición de la Nocturna Estradense, una iniciativa que una vez más irá precedida del estreno del alumbrado por las Festas de San Paio. El departamento de Deportes cerró la inscripción en la noche del miércoles y lo hizo con cifras que se sitúan al nivel del año pasado a pesar del temor de que la coincidencia con el Son do Camiño restase afluencia.

El plazo se cerró con unos 500 atletas. Sin embargo, ayer todavía se le estaba dando entrada a los últimos rezagados, algunos de ellos escuelas de atletismo con varios deportistas. Estas últimas incorporaciones, unidas a los que solicitan a última hora los dorsales de reserva, auguran que habrá unos 300 participantes en las carreras para los más pequeños y otros 300 para la prueba absoluta.

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Esta última está fijada para las 23.00 horas y cuenta con dos vueltas al tradicional circuito de cuatro kilómetros por las calles del casco urbano. Antes de la salida, se realizará el encendido del alumbrado que iluminará las calles de la villa durante los próximos días de fiesta.

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