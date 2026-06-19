Fútbol / Tercera División
El Estradense pierde a Gerard, Óscar y Ale y renueva a Brea
Redacción
El Estradense sigue anunciando renovaciones y bajas para la próxima temporada a la espera de la llegada de nuevas incorporaciones. En la jornada de ayer el club anunció tres nuevas bajas y una renovación.
Dos de ellas afectan a la portería. Por un lado el club ha comunicado la marcha del guardameta Ale, llegado el pasado verano desde el Sigüeiro. El portero ha dejado el Estradense para incorporarse a las filas del Arzúa. De esta manera el equipo se queda sin los dos porteros con los que inició la pasada campaña. La buena noticia en este sentido es la renovación de Pablo Brea, quien llegó a finales de esta temporada por la lesión de Ale. El club deberá buscarle ahora competencia.
Además, se han anunciado dos bajas más. Por un lado se confirmó la marcha de Gerard Puerto. El andaluz deja el equipo tras una temporada en la que fue de más a menos. Más inesperada es sin embargo la marcha de Óscar López. El lateral llevaba en A Estrada seis temporadas tras su fichaje desde el Conxo juvenil. Su importancia en el equipo fue creciendo temporada tras temporada. Los compromisos laborales y la competencia del joven de Pichi hicieron que perdiese protagonismo este año.
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