El Lalín refuerza su medular con el fichaje de Brais Vidal

El Club Deportivo Lalín ha hecho oficial el fichaje de Brais Vidal, que se convierte en la segunda incorporación del proyecto liderado por Iván Carril para la nueva temporada en Tercera Federación. El centrocampista llega al conjunto del Cortizo con el objetivo prioritario de consolidar al equipo en la categoría nacional, aportando su experiencia previa en la competición y sumándose a una plantilla que busca una propuesta de juego ambiciosa. La dirección deportiva del Lalín agilizó las negociaciones para cerrar una de las peticiones prioritarias del nuevo cuerpo técnico, siendo la insistencia del entrenador y la solidez del proyecto institucional los factores determinantes para que el mediocampista aceptara la propuesta rojinegra. Sobre los motivos de su llegada, Vidal explicó que «o que me levou a firmar en Lalín foi a insistencia de Iván en quererme a min, as facilidades que me deron para poder firmar e o proxecto que se está formando no clube».

El nuevo jugador del Lalín asumirá un rol destacado en el centro del campo, una zona que Carril considera clave para desplegar su estilo, asumiendo el reto con la intención de aportar madurez competitiva a un bloque que regresa a la categoría tras una larga ausencia. En este sentido, el futbolista detalló que «afronto a etapa con moita ilusión e moitas ganas de afianzar ao equipo en Terceira despois de tantos anos. Aportarei traballo, esa experiencia que me da estés anos na categoría e esa fame de mellorar e gañar que sempre teño». La llegada de Iván Carril al banquillo lalinense ha sido un reclamo fundamental para la confección del plantel, ya que el técnico santiagués busca futbolistas con buen trato de balón y capacidad de presión que encajen con el perfil de este segundo fichaje. Brais Vidal mostró su total confianza en los métodos del preparador al asegurar que «Iván paréceme unha gran aposta porque e un entrenador xoven pero que xa ten moita e boa experiencia, que ten unha proposta de fútbol moi bonita e competitiva coa que a afección vai desfrutar. Ademáis xa tiña gañas de traballar con el porque me pode aportar moito para mellorar como futbolista».

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Con esta incorporación, el Lalín continúa perfilando su pretemporada a la espera de que en los próximos días se anuncien nuevas renovaciones y fichajes para completar el grupo de trabajo. En cuanto a bajas, el club anuncia la marcha de Martín y suena Manu Galego como próximo refuerzo.