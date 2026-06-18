Eidan López y Álvaro de la Torre vencen en el Torneo Metropolitano

Los jóvenes jugadores del Club Bádminton A Estrada Eidan López y Álvaro de la Torre alcanzaron el podio en el tornoe regional disputado en Vigo. Fue el pasado sábado cuando los estradenses se desplazaban hasta Vigo para disputar el Torneo Metropolitano. Tras un campeonato impecable para ambos jugadores en sus respectivas categorías, conseguían alcanzar las finales, llevándose la medalla de campeones colgada al cuello. Eidan López vencía en la categoría infantil, mientras que Álvaro de la Torre se imponía dentro de la categoría alevín.

Desde el equipo de bádminton estradense presumieron una vez del trabajo que realiza su prolífica cantera, «que nos sigue demostrando que, trabajando día a día, todo es posible. Enhorabuena a ambos», transmitieron desde el club a través sus redes sociales.