Atletismo
El Atletismo A Estrada disputa el Gallego con tres jóvenes valores
Redacción
El Club Atletismo A Estrada disputa el sábado en Pereiro de Aguiar el Campeonato de Galicia Absoluto. El club contaba inicialmente con siete atletas clasificados a nivel individual y con los equipos de relevos 4x100, tanto masculino como femenino, lo que habría supuesto la mayor participación de la entidad. Sin embargo, los exámenes universitarios, así como cuestiones laborales y personales, han reducido la representación a únicamente tres atletas disponibles. Finalmente será solo tres los que participante.
Uno de elos es la atleta absoluta Carlota López, que competirá en lanzamiento de jabalina. La temporada ha sido algo complicada para ella a la hora de entrenar con continuidad, pero volverá a darlo todo, siendo uno de los mayores ejemplos de tesón del club.
Y si de tesón, compromiso y ganas se trata, las sub-18 Carla Pintor y Noa Barros también estarán presentes. En su primer año en categoría juvenil, ambas han conseguido la oportunidad de competir a nivel individual en un campeonato absoluto. Carla volverá a hacerlo en la velocidad, concretamente en los 200 metros lisos, mientras que Noa participará en los 400 metros vallas, prueba en la que ha centrado sus esfuerzos durante los últimos meses.
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