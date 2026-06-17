Ciclismo
Tamara Seijas deja el Eneicat por motivos «logísticos y laborales»
La laureada ciclista lalinense Tamara Seijas ha cerrado su etapa en el equipo Eneicat Be-Call castellanoleonés de forma definitiva. Este movimiento consensuado se materializó tras su última competición internacional en tierras sudamericanas: «Ya habíamos quedado en que mi última carrera sería la Vuelta a Colombia», desvela Seijas. El motivo principal de su marcha radica en las complicaciones logísticas y los largos desplazamientos que tenía que asumir para poder cumplir con las de León. La deportista de la capital dezana explica que «es por temas logísticos porque al final se trataba de un club de León, yo ahora mismo estoy viviendo en Lalín, pero me estoy mudando a Pontevedra. Era coger el coche cuatro horas hasta León, una vez allí otra vez en coche hasta las carreras, que normalmente son en el País Vasco, Cataluña y demás». A los duros viajes se sumaba la dificultad de gestionar sus jornadas laborales. Por ello, optó por una alternativa cercana a su nuevo hogar: «También tenía que cogerme días de trabajo libres de forma imprevista y hablé con ellos y les pedí la baja para poder fichar por un club de Pontevedra que corre en la misma categoría y las mismas carreras que el Eneicat, por lo que me facilita mucho la vida», concluye la corredora dezana. Su fichaje por un nuevo equipo gallego se hará público en las próximas horas.
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