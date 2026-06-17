Fútbol / Segunda Futgal
Miguel del Valle se convierte en el nuevo entrenador del CD Lalín B
Miguel del Valle, hasta ahora monitor de los cadetes de la EF Lalín, dará un salto muy importante en su carrera la próxima temporada al hacerse cargo del banquillo del Club Deportivo Lalín B. La directiva, que tiene previsto anunciar hoy la incorporación del técnico, confía plenamente en su experiencia en el fútbol base para liderar el nuevo proyecto del filial. El nuevo entrenador del conjunto filial rojinegro asume este reto deportivo con la máxima motivación y una clara vocación formativa, declarando lo siguiente respecto a su llegada: «a proposta que me fixo o presidente é para un proxecto ambicioso e ilusionante, a idea é que o equipo B sirva para seguir co traballo que está facendo a escola de fútbol cos rapaces que veñen do xuvenil e ó mismo tempo intentar acercar a eses rapaces ó primeiro equipo». Miguel del Valle fue también segundo de Willy en el primer equipo de los del Cortizo.
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