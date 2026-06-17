Manu Souto y Úrsula Borrageros, campeones de la Copa de Galicia

El ciclista júnior estradense Manu Souto, del CDM Xesteiras de Cuntis, se proclamó el pasado sábado campeón de la Copa de Galicia de BTT en la modalidad XCO. Lo hizo tras la disputa de la undécima y última prueba del calendario. El estradense lideró la clasificación general desde la tercera cita de la competición, manteniendo una notable regularidad a lo largo de la temporada, lo que le permitió conquistar el título final.

La Copa de Galicia de XCO comenzó en el mes de marzo con la primera prueba celebrada en A Armenteira, aunque Manu Souto ya llegaba en un excelente estado de forma tras proclamarse campeón de la Copa de Galicia de Resistencia a comienzos de año y tras lograr el subcampeonato en el Campeonato Gallego de la misma modalidad.

Los éxitos del club no terminaron ahí. La también estradense Úrsula Borrageros, compañera de equipo en el CDM Xesteiras de Cuntis, finalizó la Copa de Galicia en la primera posición de la categoría cadete femenina, proclamándose campeona de la competición.

Por su parte, Breogán Cutrín logró la tercera posición en la clasificación general de la categoría cadete masculina, después de liderar la competición durante varias jornadas, completando así una excelente actuación de los representantes estradenses.

Campeonato Gallego

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Tras estos destacados resultados, los tres deportistas se desplazarán a As Pontes el próximo fin de semana para disputar la última cita de la temporada de XCO: el Campeonato Gallego, en el que buscarán poner el broche de oro a una campaña muy destacada.