El Estradense anuncia la renovación del mediocentro Mella

El Estradense sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada. A la espera de conocer las primeras incorporaciones al equipo de Manuti, desde el club han ido desvelando día tras día las renovaciones y bajas con respecto a la pasada temporada. El último en sumarse a la lista de continuidades ha sido el mediocentro Marcos Mella, quien afronta así su quinta temporada en el equipo rojillo.

Se une a los también renovados Pichi, Carabán, Ander, Landeira, Ángel, Rulo, Porrúa y Edu. En el capítulo de bajas se ha confirmado la marcha de Isra, Brais Vidal e Ian. Se ha rumoreado también la posible continuidad del meta Pablo Brea, quien llegó al equipo a finales de la pasada temporada para cubrir la baja de Ale por lesión. La idea sería que ocupase el puesto que deja libre Isra, peleando por un puesto en la titularidad con el propio Ale. Por el momento, el Estradense no ha confirmado la renovación de ninguno de los porteros. Está todavía en el aire la continuidad de jugadores importantes.