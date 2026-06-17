Fútbol | Tercera División
El andaluz Gerard Puerto, nueva baja en las filas del Estradense
Los rojillos cuenta con nueve renovados y cuatro marchas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Estrada
El Estradense ha anunciado la baja del andaluz Gerard Puerto para la próxima temporada. El jugador llegado el pasado verano desde el Palencia, se convirtió en un hombre importante para Manuti en el comienzo de temporada pero fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas para convertirse en un revulsivo desde el banquillo. De esta manera los rojillos suman cuatro bajas -Ian, Gerard, Brais Vidal e Isra, los últimos fichados por el Lalín y el Atios- y nueve renovados -Pichi, Carabán, Ander, Landeira, Ángel, Rulo, Porrúa, Edu y Mella-.
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa: registros en Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo