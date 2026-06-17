El andaluz Gerard Puerto, nueva baja en las filas del Estradense

El Estradense ha anunciado la baja del andaluz Gerard Puerto para la próxima temporada. El jugador llegado el pasado verano desde el Palencia, se convirtió en un hombre importante para Manuti en el comienzo de temporada pero fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas para convertirse en un revulsivo desde el banquillo. De esta manera los rojillos suman cuatro bajas -Ian, Gerard, Brais Vidal e Isra, los últimos fichados por el Lalín y el Atios- y nueve renovados -Pichi, Carabán, Ander, Landeira, Ángel, Rulo, Porrúa, Edu y Mella-.