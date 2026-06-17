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Fútbol | Tercera División

El andaluz Gerard Puerto, nueva baja en las filas del Estradense

Los rojillos cuenta con nueve renovados y cuatro marchas

El andaluz Gerard y el madrileño Ian han dejado el Estradense tras una temporada.

El andaluz Gerard y el madrileño Ian han dejado el Estradense tras una temporada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

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Lois Docampo

A Estrada

El Estradense ha anunciado la baja del andaluz Gerard Puerto para la próxima temporada. El jugador llegado el pasado verano desde el Palencia, se convirtió en un hombre importante para Manuti en el comienzo de temporada pero fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas para convertirse en un revulsivo desde el banquillo. De esta manera los rojillos suman cuatro bajas -Ian, Gerard, Brais Vidal e Isra, los últimos fichados por el Lalín y el Atios- y nueve renovados -Pichi, Carabán, Ander, Landeira, Ángel, Rulo, Porrúa, Edu y Mella-.

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