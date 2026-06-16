El Recreo Cultural hace historia en el tenis gallego

El club de tenis Recreo Cultural de A Estrada hizo historia en la élite del tenis gallego. Los estradenses culminaron una temporada de en sueño con un dulce final, proclamándose como subcampeones gallegos absoluto masculino y femenino.

Después de una larga temporada el tenis gallego ponía fin con la disputa de las semifinales del Campeonato Gallego por equipos en Sanxenxo el pasado sábado y domingo. El primero día se disputaban las semifinales. Por la mañana, turno para los chicos contra Club Tenis As Termas de Lugo, club que terminó primero en el grupo norte. En una jornada marcada por un intenso calor en unas pistas lentas los estradenses supieron sufrir mejor y adaptarse a la pista, resolviendo la final por la vía rápida de los partidos de individual por 5-1. Es la primera vez que el Recreo Cultural llegaba a unas semifinales y se plantaba en la final.

Por la tarde, turno para las chicas, que querían rivalidar la final disputada el año anterior. El rival, Club Tenis y Pádel El Rial. 3-1 al término de los individuales para el equipo estradense después de varios partidos disputados. Turno para el dobles para decidir el finalista y en un despiegle fisico y de carácter de las estradenses conseguían llevarse un dobles cuando las cosas estaban verdaderamente difíciles. 4-2. Eso aseguraba también la final para las chicas.

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El domingo se disputaron las finales, el equipo masculino contra CC Deportivo Sanxenxo y el femenino contra Club Tenis Coruña. Gran nivel de los jugadores del Recreo demostrado en las finales, pese a no poder llevarse la victoria. Fueron duelos contra un masculino Sanxenxo, plagado de fichajes nacionales (tan solo un judador gallego en la final por su parte) y un equipo femenino, A Coruña, con jugadoras de gran nivel que vienen de competir en la liga universitaria en EEUU. Dos subcampeonatos que saben a gloria, gloria que será eterna para el Recreo, ya que ha conseguido algo impensable y que es el asombro del tenis gallego.