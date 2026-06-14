El Cruces conquista la primera Copa do Sar de toda su historia

Han tenido que pasar 37 años, los que lleva existiendo el SD Cruces, para poder ganar su primera Copa do Sar. En una vibrante final disputada en el estadio de Extramundi, el S.D. Cruces de Marcos Louzao se proclamó ayer campeón de la Copa do Sar Juvenil tras empatar 3-3 contra la E.D. O Dolmen de Tordoia y vencer por 2-4 en la tanda de penaltis en una intensa final disputada en el Extramundi de Padrón.

El Cruces golpeó primero con un tempranero gol de Adrián Lorenzo en el minuto 2, pero Anthony Gabriel empató rápidamente para el Tordoia en el 7. Ya en la segunda mitad, Guillermo Calvo adelantó al Tordoia en el 57. Sin embargo, el Cruces reaccionó con orgullo y le dio la vuelta al marcador con un nuevo tanto de Adrián Lorenzo en el 67 y otro de Aday Rodríguez en el 70. Cuando el partido agonizaba, Hugo Cancela firmó el 3-3 definitivo en el minuto 80 para el Tordoia, forzando los lanzamientos desde los once metros en unos instantes finales de alta tensión que dejaron al Cruces con diez por la expulsión de Breixo Castelo. En la tanda definitiva, los fallos de Hugo Cancela y Fernando Liñares condenaron al Tordoia, mientras que los aciertos de Leo López, Adrián Lorenzo, Nicolás Justicia y el definitivo disparo del guardameta Arón Feijo certificaron el definitivo 2-4 que desató la euforia en el conjunto del Cruces.

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La desbordante alegría se contagió desde el terreno de juego hasta la grada donde los granates fueron mayoría después de conseguir llenar tres autobuses para presenciar lo que al final y a la postre se convirtió en una jornada histórica para el conjunto de Vila de Cruces, que al cierre de esta edición seguía de fiesta por el municipio .