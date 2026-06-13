Tres canteranos del Coreti representarán a Galicia en el Nacional de Rugby 7 de Pucela

Tres canteranos del Coreti Rugby Lalín han sido convocados por la Selección Gallega para participar en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de Rugby 7, que se disputarán en Valladolid este fin de semana. La representación «abellona» estará compuesta por María Rivero Aller en la categoría M16 Femenina, Clara Rivero Aller en la M18 Femenina y Antón Otero Taboada en la M18 Masculina.

Con estas convocatorias de carácter nacional el club rojinegro enfilará el cierre de su temporada deportiva, un hito que la entidad celebrará el próximo sábado 20 de junio a partir de las 11.00 horas con la organización del tradicional «Día do Club». El evento lúdico tendrá lugar en la playa fluvial de Vilatuxe y consistirá en una jornada de puertas abiertas que combinará actividades lúdicas, naturaleza y rugby para todos los públicos. La programación festiva de los «abellóns» incluirá el tradicional «tercer tiempo» y un picnic conjunto. La organización facilitará las bebidas, mientras que los asistentes podrán aportar sus propias aportaciones de comida. La directiva del club ha establecido el miércoles 17 de junio como la fecha límite para inscribirse en las actividades y recuerda que los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable a la jornada festiva.