El Estradense hace oficial la continuidad del delantero Edu Taboada

La «pólvora» del Club Deportivo Estradense queda renovada oficialmente para la temporada 26-27. El club ha confirmado la continuidad de Edu Taboada, una pieza fundamental para el ataque rojillo en el Novo Municipal una nueva campaña. El gol y el peligro constante en el área rival seguirán llevando su firma un año más, según las redes sociales del club. El habilidoso delantero santiagués, «con su puro corazón de aloitador», asegura potencia, definición y una entrega incondicional para romper las redes contrarias.

Por otra parte, hoy llega una nueva jornada decisiva para las categorías inferiores de la entidad entidad. Los juveniles del CD Estradense (EEFB) afrontan un partido clave con la máxima ilusión y el compromiso de siempre. Esta mañana a las 12.00 horas recibirán la difícil visita del Victoria CF «B» en el Novo Municipal. El equipo se juega muchísimo en este tramo y necesita sentir el calor de sus fieles seguidores. Se ruega a toda la afición que acuda a la grada para alentar a los jóvenes futbolistas estradenses. El apoyo será vital para mantener la categoría en la Preferente Futgal consiguiendo un buen resultado en la ida del play-off.