David Méndez entrega un CD Lalín saneado a Guillermo Fernández

El Club Deportivo Lalín ha cerrado el balance financiero de la temporada con una gestión equilibrada que arroja un superávit de 520 euros. Estas cuentas fueron detalladas por el presidente saliente, David Méndez, en una asamblea donde el mandatario entrante, Guillermo Fernández, anunció la composición final de su nueva junta directiva. En el ejercicio contable global, la entidad logró una facturación de 168.335 euros en el capítulo de ingresos, compensando de manera ajustada unos costes operativos que ascendieron a 167.815 euros.

El gran motor financiero del club durante este ejercicio fue la publicidad, que aportó una inyección de 110.500 euros y se consolidó como el principal sustento de la estructura económica. A este apoyo comercial se sumó la fidelidad de la masa social, cuyas cuotas de socios reportaron 17.985 euros a las arcas. Por su parte, la actividad de los días de partido generó un total de 19.871 euros, divididos entre taquilla (12.130 euros), servicio de bar (5.779 euros) y rifas (1.962 euros). El presupuesto de ingresos se completó con 8.146 euros de subvenciones públicas —3.570 euros del Concello y 4.576 euros de la Deputación—, 1.130 euros por merchandising y 10.703 euros procedentes de la lotería, rifas de palco, secciones de veteranos y femenino, y la fiesta del ascenso.

En el apartado de desembolsos, el club destinó la mayor parte de sus recursos a las nóminas del personal deportivo y técnico, que supusieron el gasto más elevado con diferencia al alcanzar los 120.000 euros. Las necesidades logísticas y operativas marcaron el resto de las salidas del curso: los desplazamientos en autobús requirieron 9.800 euros, la ropa y equipaciones sumaron 9.756 euros, los arbitrajes costaron 9.000 euros y la mutualidad supuso 8.856 euros. El club también asumió 4.644 euros en gastos de bar, 2.145 euros para la federación, 1.639 euros en gastos varios, 1.600 euros para la colocación de vallas y 375 euros para el servicio de fisioterapia.

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Tras darse a conocer este balance, Guillermo Fernández asumió la presidencia y liderará el nuevo proyecto deportivo acompañado por Rubén Jordedo como vicepresidente, Jorge Vilas en la función de tesorero y Manel Moreira como secretario, encargados de la gestión inmediata de la entidad. Además, la entidad rojinegra también anunció ayer la renovación de Bernárdez y del portero Dani Sampayo por una temporada más. Para lo dirigentes lalinistas, el primero es «un futbolista que destaca pola súa entrega, carácter competitivo e compromiso co equipo, valores que o converteron nunha peza importante dentro do vestiario roxinegro. Moi contentos de seguir contando con el para esta nova tempada». En cuanto al cancerbero, la directiva de Guillermo Fernández destaca que es «un xogador que achega seguridade, reflexos e confianza ao equipo, sendo unha peza importante para manter a solidez defensiva do grupo. Seguiremos contando coa súa experiencia e traballo para defender a nosa portería unha tempada máis».