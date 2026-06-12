Xabi Castiñeiras, ex del Noia, primer fichaje del Lalín de Iván Carril

El Club Deportivo Lalín ha cerrado el fichaje del que se convierte en el primer refuerzo oficial para la próxima temporada en Tercera Federación. El elegido para inaugurar el mercado estival es el central Xabi Castiñeiras, de 27 años, que llega procedente del CF Noia tras competir a gran nivel en su equipo de origen. La directiva lalinista ha acudido al mercado del fútbol gallego para dotar de veteranía y rigor a su retaguardia para el nuevo curso. A través de sus redes sociales, la entidad dezana justificó la incorporación del zaguero señalando que «o defensa chega procedente do CF Noia, onde competiu nas últimas tempadas, actuando principalmente como central», destacando que «con 27 anos e experiencia no fútbol galego, Castiñeiras destaca pola súa solidez defensiva, o seu bo xogo aéreo e a súa capacidade para sacar o balón xogado dende atrás». Como contraparte en el diseño de la plantilla, la entidad confirmó también ayer la baja de Fuentes, iniciando la reestructuración del vestuario.

El principal detonante de la operación ha sido la presencia del técnico Iván Carril en el banquillo del Manuel Anxo Cortizo. El nuevo jugador rojinegro reconoció que su sintonía con el entrenador fue pieza clave a la hora de tomar la decisión definitiva de recalar en el club rojinegro, afirmando que «pois pareceme un proxecto super interesante e con Iván sempre me entendin moi ben». A pesar de la condición de recién ascendido del CD Lalín, el futbolista asume las metas de la entidad con optimismo: «Como xa dixen antes pareceme moi interesante e ambicioso, a pesar de ser un recien ascendido creo que podemos facer cousas interesantes este ano», apuntó Castiñeiras sobre las expectativas ligadas a esta etapa.

El experimentado zaguero rianxeiro llega con la premisa de que el éxito en Tercera pasa por generar un bloque humano fuerte y proponer un estilo de juego que consiga ilusionar a las gradas del municipal. «Espero que sexa un gran ano e seamos capaces de formar un equipo competitivo e con un futbol que atraia a xente ao campo», destacó el futbolista respecto al plano social. En cuanto a su rol dentro de la caseta, Castiñeiras se mostró plenamente comprometido: «Espero axudar a facer un bo grupo, o cal me parece moi importante para facer un gran ano, e a nivel futbolistico aportarei todo o que estea na mila man e que o equipo necesite».

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Toda esta planificación coincide con una jornada clave para la entidad. Esta tarde se celebra la asamblea ordinaria en las oficinas del Cortizo. En el orden del día figuran la presentación de cuentas de la directiva saliente, la presentación de los nuevos gestores del club y un turno de ruegos y preguntas para los abonados. La nueva directiva encabezada por Guillermo Fernández tiene pensado pedir algo de tiempo para poder cerrar de forma definitiva los presupuestos con los que el Lalín afrontará su regreso a la Tercera Federación.