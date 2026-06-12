Ciclismo
Tamara Seijas brilla en la Vuelta a Colombia Femenina
La ciclista lalinense finaliza en el puesto 16 de la general, consolidándose como un pilar fundamental del Eneicat tras seis días de alta competición
El Eneicat firmó una actuación histórica en la Vuelta a Colombia Femenina 2026 al conquistar la clasificación general gracias a la venezolana Lilibeth Chacón, una gesta en la que la ciclista lalinense Tamara Seijas brilló con luz propia. La corredora de Lalín completó seis días de alta competición consolidándose como un pilar fundamental del equipo castellanoleonés y logrando una meritoria 16ª posición en la clasificación general definitiva, en lo que fue su bautismo de fuego en una gran ronda internacional. Chacón certificó su triunfo absoluto en la última etapa, una contrarreloj de 30 kilómetros entre Ingenio Risaralda y Apía, donde fue segunda tras Laura Daniela Rojas, sentenciando una ventaja de 2 minutos y 4 segundos sobre Angie Londoño y de 2 minutos y 15 segundos sobre Rojas.
Esta victoria absoluta se sumó a sus títulos de la montaña y por puntos, confirmando el dominio de la escuadra dirigida por Eneritz Iturriaga. El rendimiento colectivo del grupo estuvo a la altura del pelotón internacional; al gran papel individual de Seijas se unieron Luisa Daniela Hernández en la 29ª posición, Aranza Villalón en la 31ª y Natalia Vásquez en la 34ª, actuaciones muy sólidas que auparon al Eneicat al segundo puesto por escuadras, solo superado por el potente Team Sistecrédito, que sigue mandando en el ciclismo femenino.
La lalinense reflejó la dureza y el tremendo aprendizaje de la cita americana en sus redes sociales: "No sabría ni cómo empezar a gratificar lo que he aprendido esta semana, la garra de Lili, el sacrificio de Dani, la fuerza de Aranza o el amor de Nati. No ha sido solo una carrera, ni una vuelta, ha sido una lección y eso vale mucho más que cualquier trofeo (que tampoco han sido precisamente pocos)". Para Seijas, el éxito final radica en la unión y en el agradecimiento colectivo hacia sus compañeras: "Solo queda agradecer, lo que hemos vivido y lo que nos han ayudado. Gracias, gracias y gracias, equipo". Por su parte, la directora deportiva Iturriaga destacó que el resultado "superó las expectativas" en un triunfo de prestigio "construido desde el esfuerzo colectivo". Con este histórico balance en tierras americanas, el Eneicat y Tamara Seijas regresan al viejo continente totalmente reforzados tras demostrar su capacidad para competir y ganar frente a algunas de las mejores ciclistas y estructuras del panorama ciclista internacional.
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