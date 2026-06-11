El Lalín anuncia la marcha de Brais Calvo y Emi Carril
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El Club Deportivo Lalín sigue dando forma a su plantilla para Tercera, con una larga lista de renovados y bajas en el equipo que logró el ascenso la temporada pasada. Entre esas bajas destaca la marcha de dos hombres importantes el año pasado. Hablamos de los veteranos centrocampistas Emi Carril y Brais Calvo, que se unen a Hugo y Cristian. Por otro lado, el club anunció la renovación del delantero Hugo Alvarellos y del defensa Pablo Couto, dos jóvenes valores.
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