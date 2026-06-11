La EF Silleda organiza el Torneo Ramón Barcala con 24 equipos

El campo de Outeiriño acoge el próximo sábado y domingo una nueva edición del Torneo Ramón Barcala. Esta competición, organizada por la Escola de Fútbol Silleda, se dividirá en dos partes. Una docena de equipos pelearán el sábado por la victoria en el torneo para benjamines. Al día siguiente será el turno de los alevines, con otros tantos equipos en el cartel. En cada jornada los partidos arranca a las 10.30, estando prevista las finales a las 20.00.

Los equipos que participan en la jornada del sábado son EF Silleda (3), Arenteiro, Escola Estrada, Terra de Maside, Touro, EF Lalín, Cuntis, Vedra, Vilagarcía y Terra de Montes. Los cuatro últimos no estarán en el torneo alevín. En su sitio entran Arzúa, Praíña, Cruces y un cuarto de la EF Silleda.

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La organización tendrá un servicio de cátering para todos los jugadores que se servirá en las instalaciones de la Semana Verde gracias a la colaboración de Culinaria. La mala noticia es que en esta edición, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, no podrán contar con la presencia en la entrega de trofeos de Joselu, por un comprimiso personal.