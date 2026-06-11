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Buenos resultados del Kung Tai de Lalín en el Gallego escolar

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El Club Kung Tai de Lalín participó en el XLII Campeonato de Galicia Escolar de Kung Fu, donde logró destacados resultados en varias categorías. El mejor resultado llegó en Naranja Infantil, con la tercera posición conseguida por Martín V., Martín G., Andrés, Juan Manuel y Shayana. Laura, Xoán, Noél y Noé terminaron cuartos en Marrón Alevín, mientras que Víctor, Izan, Breixo y Aitor fueron quintos en Azul Alevín. Martín, Hugo, Pablo, Xavi y Marcos consiguieron el séptimo puesto en la categoría Naranja Infantil.

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