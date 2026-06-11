Kung Fu
Buenos resultados del Kung Tai de Lalín en el Gallego escolar
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Club Kung Tai de Lalín participó en el XLII Campeonato de Galicia Escolar de Kung Fu, donde logró destacados resultados en varias categorías. El mejor resultado llegó en Naranja Infantil, con la tercera posición conseguida por Martín V., Martín G., Andrés, Juan Manuel y Shayana. Laura, Xoán, Noél y Noé terminaron cuartos en Marrón Alevín, mientras que Víctor, Izan, Breixo y Aitor fueron quintos en Azul Alevín. Martín, Hugo, Pablo, Xavi y Marcos consiguieron el séptimo puesto en la categoría Naranja Infantil.
- Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
- Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
- Galicia pierde casi dos décimas en la primera PAU más competencial y su alumnado se estanca en el furgón de cola
- El pesquero gallego «Pepe Barreiro» queda encallado tras un incidente subiendo a la grada del astillero J. M. Armada
- Proyecto inversor de Nueva Pescanova: negocia la compra del «Olupale» para Namibia y jubila al histórico «Mar del Cabo»
- Wizz Air, la aerolínea que reina en Europa del Este y elige Vigo para estrenarse en Galicia: éste sería el coste de la ruta a Londres
- Tiran droga por la ventana del coche en una huida temeraria de 15 kilómetros en la A-52
- Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración