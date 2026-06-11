El Balonmán Lalín oficializa a Berta González Casares como presidenta

El Club Balonmán Lalín celebró su asamblea general, un encuentro cuyo principal punto en el orden del día era la oficialización de la nueva presidenta, Berta González Casares, quien lideraba la única candidatura a ocupar el puesto que dejaba libre Belén Mariño Taboada tras cumplir sus cuatro años de mandato. La nueva dirigente formó parte de la directiva en dicho mandato y ahora da un paso al frente con una directiva con muchas caras nuevas.

Según anunció, José Noche Agras se encargará a partir de ahora de llevar las labores de tesorero, mientras que José Antonio Montoto Areán será el secretario. La directiva se completa con cinco vocales. Dos de ellos repiten con respecto a la anterior directiva. Se trata de la expresidenta, Belén Mariño y de Alberto Viz Vázquez. Entran en la directiva Eva Pol Varela, Daniel González González y Carlos Taboada Ferradás.

La nueva presidenta no quiso aprovechar esta asamblea de socios par presentar las novedades a nivel deportivo, aunque reconoció que ya llevan días trabajando en ese sentido. Berta González considera que era el momento de reconocer el trabajo de la directiva saliente a nivel deportivo y económico, antes de entrar en planes futuro. Una vez superada la asamblea, comenzarán a desvelarse algunas de las novedades, tanto en el primer equipo como en la cantera.

La directiva encabezada por Belén Mariño cerró su mandato ofreciendo unas buenas cifras a nivel económico. El presupuesto de la temporada pasada se cerró con unos ingresos de 209.622,76 euros, mientras que los gastos se situaron en los 205.999,68 euros. Esto dejo un superávit en este ejercicio de 3.623,07 euros a día 9 de junio de 2026. Desde el club agradecieron en este sentido el respaldo de patrocinadores, colaboradores y familias, ya que «sin ellos no sería posible».

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El grupo dirigente también realizó un balance a nivel deportivo de la temporada que finaliza, destacando especialmente la gran temporada realizada por el equipo juvenil, con su participación en el sector nacional.