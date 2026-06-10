Fútbol/Tercera
Toño Coto, nuevo entrenador de un Berres que busca del ascenso
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Redacción
A Estrada
El Berres ha anunciado la incorporación de Toño Coto como entrenador. La entidad confía en que su llegada marque el inicio de una nueva etapa cuyo principal objetivo no es otro que lograr el ascenso de categoría tras varias temporadas compitiendo en la Tercera. Coto fue entrenador del Sporting Estrada y de la Escola Estrada.n
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