El Lalín anuncia las renovaciones de Aarón y Lois y las bajas de Hugo García y Cristian Liñares
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Lalín sigue trabajando en la confección de su plantilla para el regreso a Tercera División. En esta ocasión lo han hecho anunciando las renovaciones de dos de sus jóvenes valores y la marcha de dos de sus delanteros centros. En el primer apartado se encuentran el defensa Aarón Soto de 22 años y el centrocampista Lois Varela, de 21. Ambos contaron con protagonismo la temporada pasada en Preferente. Las bajas son las del veterano delantero Hugo García y la de Cristian Liñares, un hombre que llegó el pasado verano para ser el hombre gol del Lalín pero al que mermaron las lesiones. Se marcha al Sigueiro.
- Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
- La familia de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave reclama al Sergas ampliar la rehabilitación
- Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
- Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
- Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración
- Irlanda certifica que los parques eólicos pueden «convivir» con nasas o palangre pero lo descarta con redes de arrastre
- Radiografía de los centros comerciales de Vigo: entre la plena ocupación y la reinvención para buscar un punto de inflexión
- Un juez de Vigo da la razón a una vecina y anula una sanción por cambio de uso de trastero a vivienda sin licencia