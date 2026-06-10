El Lalín anuncia las renovaciones de Aarón y Lois y las bajas de Hugo García y Cristian Liñares

El Lalín sigue trabajando en la confección de su plantilla para el regreso a Tercera División. En esta ocasión lo han hecho anunciando las renovaciones de dos de sus jóvenes valores y la marcha de dos de sus delanteros centros. En el primer apartado se encuentran el defensa Aarón Soto de 22 años y el centrocampista Lois Varela, de 21. Ambos contaron con protagonismo la temporada pasada en Preferente. Las bajas son las del veterano delantero Hugo García y la de Cristian Liñares, un hombre que llegó el pasado verano para ser el hombre gol del Lalín pero al que mermaron las lesiones. Se marcha al Sigueiro.