Iván Gómez y Álvaro Barreiro, podio en los 200K Rías Baixas

Buenos resultados para el Club Montes do Deza. Iván Gómez y Álvaro Barreiro lograron la segunda posición en los 200K Rías Baixas, prueba disputada en Pontevedra y su provincia, donde compitieron en la modalidad de relevos. Por su parte, Fernando Otero y Alberto Reboredo participaron en la cuarta prueba de la Copa Deputación de Resistencia, celebrada en Trasmiras, finalizando en cuarta posición.