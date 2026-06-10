Ciclismo
Iván Gómez y Álvaro Barreiro, podio en los 200K Rías Baixas
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Redacción
Lalín
Buenos resultados para el Club Montes do Deza. Iván Gómez y Álvaro Barreiro lograron la segunda posición en los 200K Rías Baixas, prueba disputada en Pontevedra y su provincia, donde compitieron en la modalidad de relevos. Por su parte, Fernando Otero y Alberto Reboredo participaron en la cuarta prueba de la Copa Deputación de Resistencia, celebrada en Trasmiras, finalizando en cuarta posición.
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