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El Estrada Pádel gana la Copa Xunta y disputará el Nacional

Será su primera vez en un torneo que se jugará en Barcelona en noviembre

El equipo estradense celebra su vistoria en el play-off disputado en Vigo. | CEDIDA

El equipo estradense celebra su vistoria en el play-off disputado en Vigo. | CEDIDA

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Lois Docampo

A Estrada

El Estrada Pádel se ha llevado la victoria en la Copa Xunta disputada en Vigo, un triunfo que les dará la posibilidad de disputar el Campeonato de España a nivel federado que tendrá lugar del 13 al 15 del mes de noviembre en Barcelona. Allí se verán las caras con los equipos clasificados en el resto de comunidades autónomas.

El Estrada Pádel afrontó un complicado play-off por el título autonómico con dos duros rivales por delante. En semifinales se vieron las caras con el equipo de Los Tilos, al que vencieron por un claro 5-0. Eso los metió en una final en la que se medían al Club de Campo de Vigo, en un ajustado duelo que cayó del lado estradense por 3-2.

El equipo de A Estrada tendrá ahora varios meses para preparar su primera participación en un campeonato nacional de este nivel. Desde el Estrada Pádel destacan la «ilusión» con la que afrontan un reto en el que su objetivo será «pasarlo bien y competir». Por el momento desconocen los rivales a los que tendrán que enfrentarse en Barcelona, aunque apuntan a que todos serán equipos de primer nivel.

Ascenso

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Con este broche de oro el Estrada Pádel continúa firmando una temporada histórica. Cabe recordar que el equipo Estrada Pádel A logró certificar de manera matemática su ascenso a Primera División tras imponerse con autoridad por 1-4 al segundo clasificado, el Innova Pádel de Caldas. La victoria del conjunto estradense no solo confirmaba el excelente momento deportivo que atraviesa el club, sino que supone además un hito para la entidad, que la próxima temporada competirá entre los ocho mejores equipos de la Zona Sur gallega. Ese ascenso se sumó al conseguido por el equipo B, en su caso alcanzando la Tercera Categoría gallega.

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