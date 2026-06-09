El Rodeiro vence pero se queda fuera del play-off de acenso

El Rodeiro quedó eliminado en la primera ronda de la fase de ascenso a Primera RFEF. El equipo de Román Blanco tenía un difícil reto en el partido de vuelta jugado en A Raña tras perder con el Atlético dos Castro en la ida por 3-0. En un ambiente de gala, el equipo dezano soñó con la remontada gracias a los tantos de Andoni y Josema en los primeros 40 minutos pero todo acabó con un 2-1.