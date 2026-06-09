La lalinense Cecilia Cacheda, elegida como la mejor central

La jugadora lalinense Cecilia Cacheda ha sido elegida mejor central de la temporada 2025/26 tras imponerse en una de las votaciones más igualadas de la campaña. La jugadora del Atlético Guardés obtuvo el 22,4% de los votos, superando a Martina Capdevila (19,0 %) y Elba Álvarez (18,1 %). Cacheda pasa así a formar parte del siete ideal de la temporada.