La lalinense Cecilia Cacheda, elegida como la mejor central
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La jugadora lalinense Cecilia Cacheda ha sido elegida mejor central de la temporada 2025/26 tras imponerse en una de las votaciones más igualadas de la campaña. La jugadora del Atlético Guardés obtuvo el 22,4% de los votos, superando a Martina Capdevila (19,0 %) y Elba Álvarez (18,1 %). Cacheda pasa así a formar parte del siete ideal de la temporada.
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