El Lalín oficializa su cambio de presidente en asamblea general

El Club Deportivo Lalín celebrará este viernes su asamblea ordinaria de final de temporada. La reunión será en primera convocatoria a las 18:30 horas y en segunda a las 19:00. Durante la asamblea se abordará la presentación y aprobación de las cuentas de la temporada, la dimisión del actual presidente y la presentación de la nueva junta directiva encabezada por Guillermo Fernández.