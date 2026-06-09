El Lalín oficializa su cambio de presidente en asamblea general
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El Club Deportivo Lalín celebrará este viernes su asamblea ordinaria de final de temporada. La reunión será en primera convocatoria a las 18:30 horas y en segunda a las 19:00. Durante la asamblea se abordará la presentación y aprobación de las cuentas de la temporada, la dimisión del actual presidente y la presentación de la nueva junta directiva encabezada por Guillermo Fernández.
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