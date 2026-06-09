Bádminton / Internacional
Iziar Barcala completa su participación con la selección española
Redacción
La jugadora del Club Bádminton A Estrada, Iziar Barcala, finalizó su actuación en el Spanish Junior International 2026 disputado en Valencia, en el que participó formando parte de la selección española. En la modalidad individual, la estradense superó en primera ronda a la sueca M. Jorlén y posteriormente protagonizó un intenso duelo ante la inglesa Mili Patel. El encuentro, resuelto en tres sets por 19-21, 21-16 y 21-19 a favor de la británica, dejó patente el alto nivel competitivo de Barcala frente a una de las jugadoras internacionales más destacadas del torneo.
En dobles, junto a Sofía García, alcanzó los octavos de final, donde se encontró con las representantes de China Taipéi, Li Sin Chang y Ling Yu Wang, que acabarían proclamándose campeonas del torneo. Pese a la derrota, la pareja española ofreció una gran imagen y compitió cada punto hasta el final. Tras concluir su participación en Valencia, Iziar se incorporó a la última concentración en el CAR de Madrid, de la que saldrá la convocatoria definitiva para el próximo Campeonato de Europa, un objetivo para el que la jugadora llega avalada por su excelente progresión.
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