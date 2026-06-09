El Club Rugby Lalín convoca asamblea con cambio de directiva

El Club Rugby Lalín celebrará su asamblea general ordinaria el viernes 19 de junio en el Edificio Sociocultural de la Rúa Manuel Rivero. La reunión está convocada a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda. Este encuentro servirá para analizar la situación de la entidad y también para realizar un relevo a Álex Ferradás en la presidencia y un cambio de directiva.