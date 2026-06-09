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El Club Rugby Lalín convoca asamblea con cambio de directiva

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El Club Rugby Lalín celebrará su asamblea general ordinaria el viernes 19 de junio en el Edificio Sociocultural de la Rúa Manuel Rivero. La reunión está convocada a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda. Este encuentro servirá para analizar la situación de la entidad y también para realizar un relevo a Álex Ferradás en la presidencia y un cambio de directiva.

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