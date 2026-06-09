Fútbol / Tercera División
Brais Vidal deja el Estradense: «Necesito un cambio»
El centrocampista hace un balance positivo de sus ocho años en un club, con la única espina de no lograr el ascenso
El Estradense anunció ayer la marcha de uno de sus hombres más importantes en la última década. Brais Vidal abandonará el equipo rojillo después de ocho temporada, interrumpidas en su momento por las dos que pasó en el Arosa. A la hora de explicar la decisión de su marcha, el centrocampista esgrimió la necesidad de «un cambio».
«Ya está todo hablado con el club y ya me despedí de todos», explicó. «Ya son muchos años en el Estradense y las relaciones en tanto tiempo se van desgastando. Siempre estuve muy cómodo aquí pero, por mi salud mental, necesito un cambio», afirmó un hombre cuyas negociaciones para renovar acabaron sin acuerdo.
Brais Vidal no cerró sin embargo las puertas a un regreso en el futuro al Estradense y recordó todo lo vivido en los últimos diez años. El centrocampista llegó al club cuando estaba en Preferente. «Da gusto mirar hacia atrás y ver de dónde vinimos y dón estmaos ahora», valoró. «Empezamos en Preferente y me voy después de un ascenso y de vivir dos play-offs de ascenso a Segunda RFEF. Ahora mismo somos un equipo consolidado en Tercera. Es un orgullo para mí dejar el equipo en esa situación. Le pondría un 9.5 de nota. Solo nos faltó el ascenso».
Desde el momento en que se anunció su marcha, se han sucedido los rumores sobre el destino de el jugador de Santiago, quien a sus 30 años todavía tiene mucho fútbol por delante. Entre esos posibles destinos podría etar incluso un Lalín que busca refuerzos con veteranía para su retorno a Tercera. El mediocentro anuncia sin embargo que no tiene nada cerrado con ningún equipo por el momento.
Renovaciones
La marcha de Brais Vidal obligará al Estradense a buscar un relevo para la posición de pivote defensivo que el de Santiago viene ocupando desde hace años. Por el momento, el club ha ido anunciando renovaciones en la parcela defensiva. A los capitanes Carabán y Ander se ha unido el tercer central, Ángel Landeira, a quien el Estradense ofreció la renovación a pesar de la importante lesión que sufrió en uno de los últimos partidos de la temporada.
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