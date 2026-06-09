Atletismo / Nacional Sub-16
Brais Rey se mete en los doce mejores de España en los 1.000 metros
Redacción
El deportista del Atletismo A Estrada Brais Rey firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Sub-16 al aire libre celebrado en La Nucía (Alicante), donde concluyó en la duodécima posición nacional tras una brillante competición. El atleta llegaba con la decimosexta mejor marca de los 36 participantes clasificados y afrontó las semifinales con una estrategia ambiciosa. En una carrera muy exigente, marcada por el fuerte ritmo desde la salida, logró mantenerse en los puestos de cabeza y protagonizó un gran sprint final que le permitió finalizar segundo en su serie con un tiempo de 2:40.52, asegurando así su presencia en la final.
Ya en la lucha por las medallas, volvió a apostar por una táctica valiente y se situó al frente del grupo desde los primeros metros. El estradense se mantuvo en la pelea por los puestos de honor hasta los últimos 300 metros, momento en el que el esfuerzo acumulado comenzó a pasar factura ante el fuerte ataque de sus rivales. Finalmente, cruzó la meta en el puesto 12 con una marca de 2:40.08.
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