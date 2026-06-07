El Rodeiro busca la remontada ante el Atlético dos Castros

El campo de A Raña acoge hoy el partido de vuelta de la fase de ascenso a Primera Autonómica. Será a partir de las 18.30 horas cuando el equipo de Román Blanco peleará por dar la vuelta a una eliminatoria que se les puso muy cuesta arriba después del 3-0 que encajaron ante el Atlético Castros en la ida. Los de Rodeiro sin embargo confían en poder vencer teniendo en cuenta la igualdad en ese partido.