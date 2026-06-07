El Lalín anuncia su tercera renovación, el mediapunta Brais Vila

Brais Vila, uno de los capitanes del Club Deportivo Lalín, ha renovado su relación para continuar aportando liderazgo, trabajo y entrega dentro y fuera del campo una temporada más. Así lo anunciaron desde el equipo rojinegro, en una renovación que se une a las de Eloy Ferreira y Manu Vilariño. Deja el club el t

entrenador del filial, Futre.