El Estradense anuncia la renovación del central Ander Bellido

Tras la renovación del central Pablo Carabán, el Estradense ha anunciado la continuidad para la próxima temporada de otro de sus capitanes, el también central Ander Bellido. A sus 30 años el jugador afronta la que será su novena temporada en el club rojillo, en la que disputó tres fases de ascenso a Segunda RFEF. Estas renovaciones se unen a las de Manuti y todo su cuerpo técnico.