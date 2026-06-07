El Estradense anuncia la renovación del central Ander Bellido
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Tras la renovación del central Pablo Carabán, el Estradense ha anunciado la continuidad para la próxima temporada de otro de sus capitanes, el también central Ander Bellido. A sus 30 años el jugador afronta la que será su novena temporada en el club rojillo, en la que disputó tres fases de ascenso a Segunda RFEF. Estas renovaciones se unen a las de Manuti y todo su cuerpo técnico.
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