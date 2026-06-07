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El Coreti Rugby Lalín encuentra un relevo para la directiva

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El Coreti Rugby Lalín ha anunciado que finalmente ha aparecido una candidatura para ocupar el puesto de la encabezada por Álex Ferradás. La intención del club lalinense es convocar en breve una nueva asamblea para ratificar al nuevo presidente y a su equipo. De esta manera se pondrá fin a nueve años de mandato de Álex Ferradás, quien defendió la necesidad de un cambio.

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