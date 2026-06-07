Alexandre Otero y María Frey se imponen en Vilatuxe

El Trail de Vilatuxe-Desafío Serra do Candán reunió ayer a unos 600 atletas, una cifra a la que hay que sumar el centenar de chavales que participaron en el Pequetrail, una propuesta que cada año se consolida en su programa. En el plano deportivo, la competición tuvo un protagonista destacado. Alexandre Otero se proclamó vencedor en la categoría masculina, batiendo el récord de la carrera. Entre las féminas la ganadora fue María Frey.

Dentro de la prueba larga, el primero en curazar la meta fue el corredor de Rianxo. Era el gran favorito a la victoria después de imponerse hace solo unos días en el Trail del Alto Aller y respondió a esas expectativas con una soberbia actuación. Otero paró el crono rozando las tres horas, 3,08, una marcha que supone un nuevo récord de la carrera. De esta manera supera que récord que tenía Guillerme Lourenzo, con 3,18, es decir, le recortó diez minutos. Esos diez minutos son precisamente el tiempo que le sacó al segundo, Miguel Ángel Araujo, con Damián González completando podio.

Sufriendo en las rampas del Candán. / Bernabé/Javier Lalín

En la carrera femenina la mejor fue María Frey, también con una gran superioridad. Sacó 18 minutos a Rosa María Araujo y 22 a la corredora local Alina Cimpean.

Dentro del trail medio el vencedor fue el atleta dezano José Canda, que repite primer puesto en Vilatuxe. Se impuso a Josemi Paz y a David Seage, que se jugaron el segundo puesto al sprint siete minutos por detrás del dezano. Entre las féminas ganó Elena Castro, con cinco minutos de ventaja sobre María Tubío, y siete sobre Andrea Carid.

TRAIL DE VILATUXE 2026 DESAFIO SERRA DO CANDAN / Bernabé/Javier Lalín

En el corto por último venció Victoria Moreu, superando por solo un minuto a Sandra Ferreiro y Ana Barreiro. Entre los chicos el ganador fue Iván Gutiérrez, con un minuto sobre Mateo Vidal y tres por encima de Jesús Costas.

Pequetrail

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El Trail de Vilatuxe-Desafío Serra do Candán contó también con una andaina en la participaron un gran número de personas. Ya por la tarde, llegó el turno del Pequetrail, que reunió a un centenar de jóvenes atletas y regaló un gran ambiente de fin de fiesta en la playa de Pozo de Boi. En esta edición también se entregaron premios al mejor club –se establece un podio especial para los tres mejores clubes de la competición– y también se reconoció al equipo más fiestero (el elegido fue el Groba Trail Team).