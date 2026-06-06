El Lalín de Carril ata a Vilariño y Ferreiroa

El Club Deportivo Lalín ha sellado oficialmente la continuidad del extremo Manu Vilariño y de Eloy Ferreiroa, el máximo goleador rojinegro de la pasada campaña, quienes se convierten en las primeras piezas del nuevo proyecto deportivo tras la reciente llegada de Iván Carril al banquillo. El acuerdo asegura la permanencia de dos de los futbolistas más determinantes y queridos por la afición en el estadio Manuel Anxo Cortizo. La dirección deportiva considera estratégica su continuidad para afrontar con plenas garantías el exigente reto de la Tercera Federación, consolidando un bloque de jugadores de la casa que mantenga la fuerte identidad del club.

Entre las virtudes futbolísticas que adornan a Vilariño destacan de forma sobresaliente su velocidad y su gran capacidad de desborde. Se trata de un perfil de atacante moderno, capaz de cambiar por completo el rumbo de un partido gracias a su enorme desequilibrio en la banda. A estas cualidades suma además una notable efectividad de cara a la portería rival, aportando una importante cifra de goles que complementa a la perfección el instinto anotador de su compañero Eloy Ferreiroa.

Eloy Ferreiroa y Guillermo Fernández. / Cedida

La actividad en las oficinas dezanas está siendo frenética durante las últimas jornadas. De hecho, a última hora de ayer estaban previstas tres o cuatro renovaciones más que se oficializarán de forma inminente para terminar de apuntalar el esqueleto de la plantilla. El presidente de la entidad, Guillermo Fernández, mostró su satisfacción por el acuerdo con ambos: «Estamos muy contenidos con su renovación, fueron uno de los pilares del equipo el año pasado. Creemos que tienen mucho margen para seguir creciendo y aportar en esta nueva categoría. Era una prioridad que continuaran». Vilariño explicó que el proceso de negociación fue «rápido y sencillo» gracias al gran interés mostrado por el mandatario, con el que mantiene una estrecha amistad. El extremo valora positivamente el rumbo del club: «El proyecto tiene buena pinta, ya que intentarán mantener el bloque de jugadores de casa, y eso siempre es muy importante y ayuda al equipo». Respecto al nuevo míster, concluyó que «Iván Carril es un entrenador consolidado en la categoría, al que se le ven muchas ganas de hacer un gran año con este equipo y de consolidarlo en la categoría, que es nuestro principal objetivo».

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Por su parte, el pichichi rojinegro Eloy Ferreiroa también mostró su total compromiso con el proyecto tras certificar su firma. El delantero declaró: «onde se está mellor que na casa? Ademais de estar nas malas agora que teño a oportunidade de seguir nas boas, é dificil marchar de aqui. Me ilusiona este proxecto. Falei tanto co presi e con Iván e ambos me convenceron, gústanme as ideas que plantexaron, teño boas expectativas neste ano. O obxectivo está claro que é conseguir a permanencia o antes posible, somos recén ascendidos e esta categoría e moi igualada». Con estas dos renovaciones de calado, la escuadra dezana pone los cimientos de una nueva aventura deportiva.