El Estradense inicia la nueva temporada en la Playstation 2

Algo se está cocinando en las oficinas del Novo Municipal y promete no dejar indiferente a nadie. El Club Deportivo Estradense ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con un enigmático movimiento que rompe por completo con lo visto hasta ahora en el fútbol regional gallego.

Tras el rotundo éxito de la pasada temporada, donde el club logró vertebrar a todo el municipio bajo una marca de identidad única, la entidad rojilla parece haber encendido una máquina del tiempo digital. Sin desvelar precios, ni abonos, ni el lema definitivo de su nueva campaña de socios, el Estradense ha lanzado las primeras pistas de un proyecto envuelto en estética retro e iconografía de los primeros años 2000.

Anuncio de la renovación de Manuti y Javicho. / Cedida

Bajo consignas como «Sistema operativo: en curso...» o la imagen nostálgica de una clásica tarjeta de memoria de 8MB de consola, el club apela de forma sutil a un cambio de nivel. Desde la directiva guardan absoluto secreto sobre el contenido final del spot publicitario y las dinámicas interactivas que acompañarán este lanzamiento, pero confirman que se trata de una estrategia diseñada para sacudir el panorama digital de la comarca.

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¿Se trata de un juego o de un mapa por conquistar? Por el momento, el Estradense solo invita a su afición a una cosa: permanecer atentos a las pantallas y prepararse para pulsar el botón de Start. La partida acaba de comenzar y lo hace anunciando la renovación del capitán. A sus 33 años Pablo Carabán es el primero en confirmar su presencia el nuevo proyecto.