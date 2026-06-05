El Sporting Estrada ficha a Fon Chedas y el Lamela renueva a Fuentes

A la espera de lo que haga el Rodeiro en la fase de ascenso, el Sporting Estrada y el Lamela serán los representantes del fútbol de Deza y Tabeirós en Primera Autonómica la próxima temporada. Ambos equipos han comenzaron ya a preparar sus proyectos y con el mismo punto de partida, el banquillo. En el caso del recién ascendido Lamela, se ha apostado por la continuidad de Adrián Fuentes,el hombre que llevó al equipo a Primera. El equipo del Manuel Regueiro por su parte vivirá un relevo en el banquillo. Tras la marcha de Eduardo Muñiz «Tinto» se ha elegido a un hombre de la casa Fon Chedas para intentar mantenerse de nuevo en la categoría.

Ambos entrenadores tienen sin embargo un pasado en común, ya que ambos compartieron banquillo la pasada temporada en el Lamela en un gran año. Ahora, el destino puede enfrentarlos en lados opuestos de un derbi intercomarcal. Será así siempre que la federación no decida separar a ambos equipos en grupos diferentes.

Fon Chedas afronta en el Sporting Estrada su primera aventura como entrenador principal en un equipo sénior. Cuenta sin embargo con experiencia en el fútbol base, ya que es entrenador de la Escola Estrada desde sus comienzos, una labor que no sabe todavía si podrá compaginar con su aventura en Primera.

«El Sporting me llamó después de que Tinto no renovase y tardé poco en decidirme», afirmó el entrenador estradense. «Al Sporting no le podía decir que no. A nivel local es como si te llamase el Madrid, tienes que aceptar», bromeó el técnico, quien apuesta por mantener el bloque de los últimos años. «En Tercera o Segunda el objetivo era ascender pero en Primera el objetivo es mantenerse y hacerlo con la gente de la casa. Para eso vamos a intentar mantener al grueso de la plantilla», afirmó.

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Una situación diferente es la que vive el Lamela. Fuentes apunta a que serán necesarios siete u ocho fichajes que permitan aumentar el nivel medio de la plantilla para competir en Primera. No será sin embargo una tarea fácil para un equipo que no paga sueldos. «Hay equipos que les ofrecen algo o que juegan en catogorías superiores como el Arzúa o el Boimorto. No es fácil fichar en esa situación pero veremos qué encontramos por la zona», afirmó el entrenador. Su primer fichaje por el momento es Andrés López, que ocupará el puesto que dejó Fon Chedas a su lado. Fuentes considera sin embargo que una de sus grandes bazas es la «ilusión» con la que el club afronta esta nueva etapa en Primera.n