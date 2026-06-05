La selección española convoca al estradense Joel Castro

El estradense Joel Castro Toledo ha sido convocado con la selección española para el Torneo Internacional U20 de Rumanía. El luchador del Club Keltoi Cruces competirá en la categoría de 57 kg en el prestigioso torneo internacional “Dumitru Pîrvulescu & Vasile Iorga”, que se celebrará desde hoy hasta el domingo en Bucarest.

Cabe destacar que esta competición será además selectiva para los Campeonatos de Europa U20, lo que sería un paso muy importante en su trayectoria deportiva. El luchador del Keltoi ya participó recientemente en una concentración nacional para intentar hacerse un hueco en la lista final para el Europeo.

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Desde el equipo dezano dieron la enhorabuena a Joel Castro por esta nueva convocatoria internacional y le desaron suerte en esta «gran oportunidad de representar a Galicia y a España al más alto nivel».