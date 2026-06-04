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El Ximnasia Estrada disputa el Nacional de trampolín
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Redacción
A Estrada
Diez deportistas del Ximnasia A Estrada compiten esta semana en el Campeonato de España de Gimnasia de Trampolín, una de las citas más destacadas del calendario nacional que se celebra en Valladolid. La competición, organizada por la Real Federación Española de Gimnasia, reúne a más de 700 gimnastas procedentes de distintos puntos del país, que competirán en trampolín, doble minitramp y tumbling.
Los representantes estradenses participarán en primer lugar en los entrenamientos oficiales y, posteriormente, afrontarán la competición en dos categorías.
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