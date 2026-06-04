Manuti confirma su renovación con el Estradense y desoye el interés de otros equipos

«Tardamos cinco minutos», sentenció Manuel González «Manuti» al recordar cómo se trató su renovación con el Estradense para la próxima temporada. «En realidad, cuando acabamos el último partido ya se dio por hecho que íbamos a seguir. No lo anunciamos antes porque decidimos tomarnos una semana de plazo y descanso para todos. Creo que el año pasado cometimos el error de anunciarlo y ponernos a trabajar muy pronto después de acabar. Fue todo muy precipitado. Ahora sin embargo ya era hora de anunciarlo, especialmente para acabar con toda la rumorología al haber varios banquillos libres», añadió.

Esa rumorología a la que alude Manuti tiene que ver con las informaciones que situaban al entrenador del Estradense en otros equipos después de las dos grandes temporadas que realizó en el Novo Municipal. «Es cierto que hubo interés de algún equipo. Te llaman pero más para preguntar por tu situación porque ya saben que nuestra primera opción siempre es el Estradense. En realidad, nunca dimos opciones a ninguno de los que llamaron», explicó.

«Yo estoy fichado por el Estradense de por vida. Esta es mi casa y más cómodo que aquí no voy a estar en ningún lado», sentenció. «Podría haber aprovechado y pedido más dinero, o haber esperado para ver si venía un equipo de una categoría superior pero eso es algo que nunca le haría al Estradense. Siempre estuve comprometido con este club cuando era jugador y lo seguiré haciendo como entrenador».

La continuidad de Manuti lleva pareja la del equipo de entrenadores que forman el cuerpo técnico del Estradense. Así, también renovará Javier Vázquez «Javicho», como segundo entrenador; Manuel Blanco como preparador físico; y Roberto Serto, como preparador de porteros. «Todos somos gente de la casa y hacemos una buena piña. Ahora mismo ya nos conocemos bien y trabajamos bien juntos», argumentó Manuti, quien espera también seguir contando con el mismo equipo de fisios. Ahora, según manifestó el propio Manuti, comenzarán con el trabajo de renovaciones de la plantilla.

Pasos hacia delante

Una de las cosas que animó a Manuti a seguir una temporada más al frente del Estradense es la evolución que está realizando el club año tras año. «Estamos haciendo las cosas bien, dando pasos hacia delante, y eso nos convierte cada día en un equipo mejor. En este sentido el técnico recordó que en los próximos meses está previsto que se cumplan dos de sus demandas, la renovación del campo de hierba sintética del Novo Municipal y la mejora del sistema de iluminación. Ahora queda por ver los plazos en los que se realizarán esos trabajos. Todo apunta sin embargo a que condicionarán su pretemporada e incluso podrían obligarlos a pedir a la federación jugar las primeras jornadas como visitantes. El técnico considera que es un inconveniente que deben asumir para mejorar en cuanto a instalaciones, algo que también será un aliciente a la hora de renover y traer nuevos jugadores.

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En cuanto a objetivos para la próxima temporada, Manuti recuerda el que se marcó a su llegada al club hace dos años. «Ese día dije que el objetivo sería ganar todos los partidos. Ahora sigo diciendo lo mismo, hay que ganar todos. Después, la competición ya terminará poniendo a cada uno en su sitio», manifestó un hombre que en sus dos primeras temporadas en el Estradense ha alcanzado dos fases de ascenso a Segunda RFEF.