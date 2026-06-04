Fútbol Sala
Diego Castro continuará en el banquillo del Inversia A Estrada Futsal
Redacción
El Inversia Seguros A Estrada Futsal ha anunciado la renovación del técnico Diego Castro para la próxima temporada. De esta manera el equipo estradense pone la primera piedra para su regreso a Preferente y lo hace asegurando la continuidad de un hombre que ha firmado una temporada de récord en el Coto Ferreiro.
«El trato de la directiva y del presidente, Rafa, ha sido de didez desde que llegué aquí. No les puedo decir que no. De hecho fue una renovación muy rápida porque tanto ellos como yo queríamos seguir», manifestó el entrenador del Inversia A Estrada, quien apuesta por mantener el proyecto del ascenso. «Tenemos una plantilla muy competitiva y en la que hay muy buen rollo. Eso es algo que valoro mucho y mi intención es que sigan la mayoría», adelantó el técnico, quien defiende el trabajo realizado la pasada temporada y la filosofía adquirida en este tiempo como algo a mantener y potenciar.
Diego Castro se muestra además ambicioso al hablar de sus opciones en Preferente. «Cuando una liga empieza, todos los hacemos desde cero y mi objetivo siempre es ganarla. Debemos ser ambiciosos desde el principio. Es un discurso que los chavales compran mejor que si digo que vamos a intentar salvarnos», argumentó.
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que hizo el examen
- El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
- Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»
- El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo