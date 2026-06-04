Diego Castro continuará en el banquillo del Inversia A Estrada Futsal

El Inversia Seguros A Estrada Futsal ha anunciado la renovación del técnico Diego Castro para la próxima temporada. De esta manera el equipo estradense pone la primera piedra para su regreso a Preferente y lo hace asegurando la continuidad de un hombre que ha firmado una temporada de récord en el Coto Ferreiro.

«El trato de la directiva y del presidente, Rafa, ha sido de didez desde que llegué aquí. No les puedo decir que no. De hecho fue una renovación muy rápida porque tanto ellos como yo queríamos seguir», manifestó el entrenador del Inversia A Estrada, quien apuesta por mantener el proyecto del ascenso. «Tenemos una plantilla muy competitiva y en la que hay muy buen rollo. Eso es algo que valoro mucho y mi intención es que sigan la mayoría», adelantó el técnico, quien defiende el trabajo realizado la pasada temporada y la filosofía adquirida en este tiempo como algo a mantener y potenciar.

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Diego Castro se muestra además ambicioso al hablar de sus opciones en Preferente. «Cuando una liga empieza, todos los hacemos desde cero y mi objetivo siempre es ganarla. Debemos ser ambiciosos desde el principio. Es un discurso que los chavales compran mejor que si digo que vamos a intentar salvarnos», argumentó.