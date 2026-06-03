Iván Carril, ilusionado con el reto del Lalín, prioriza la permanencia y la identificación con la grada

El Club Deportivo Lalín ha dado inicio de forma oficial a su nuevo proyecto deportivo con la presentación de Iván Carril como nuevo entrenador del primer equipo. En un acto encabezado por el presidente de la entidad, Guillermo Fernández, se sentaron las bases de una temporada ilusionante en la que el club busca consolidarse tras su reciente ascenso. Tal y como adelantó FARO, el técnico de Boqueixón era el elegido para capitanear la nave rojinegra en su regreso a Tercera.

El presidente lalinista compareció para explicar los motivos de la elección de Carril, destacando su perfil idóneo para el banquillo dezano. "La verdad es que buscábamos un perfil de entrenador que conociera el fútbol gallego y que tuviera capacidad de desarrollar jugadores. En Iván, desde el principio vimos este perfil", afirmó Fernández, quien reveló que el técnico ya era del agrado de miembros de la directiva del año pasado. "Confiamos en él desde el principio y tuvimos buenas sensaciones", añadió.

El dirigente explicó que el acuerdo se fraguó con rapidez y buena sintonía por ambas partes, permitiendo activar de inmediato la planificación deportiva. "Hubo un proceso de negociaciones como es habitual, pero creo que nos entendimos bien desde el primer momento. Lo primero era cerrar el entrenador y ahora empezaremos a trabajar con jugadores y en los próximos días y semanas se sabrán más cosas", adelantó el mandatario de la entidad.

Por su parte, Iván Carril se mostró entusiasmado ante el reto de dirigir a un histórico del fútbol autonómico, agradeciendo la confianza depositada en él por parte de la nueva junta directiva de los del Cortizo. "El proyecto del Lalín me parece muy interesante porque se trata de un club que tiene una historia grande en el fútbol gallego y en esta categoría", señaló el técnico, quien también puso en valor "las posibilidades de crecer, la infraestructura del club y la ilusión y las ganas con las que llega la nueva directiva". Un cúmulo de factores que hicieron que la decisión fuera sencilla: "Me parece súper interesante y la verdad es que no dudé apenas en aceptar la oferta".

Respecto a las metas para esta nueva campaña, Carril apostó por la prudencia, la identidad y la conexión con la grada del Estadio Manuel Anxo Cortizo. "Como recién ascendidos nuestro objetivo es asentar al club en la categoría, que es donde todos creemos que es el lugar donde debía de estar", desveló. El nuevo técnico rojinegro busca un Lalín ambicioso pero con los pies en el suelo: "En eso estamos, en hacer un equipo lo más competitivo posible, que la gente venga al Cortizo y que la gente se sienta identificada y le guste lo que vea".

El preparador del conjunto dezano ya trabaja mano a mano con la directiva en el diseño del plantel, priorizando el bloque que logró el éxito del ascenso. "La idea junto a la directiva es mantener a mucha del ascenso, gente de casa, mantener esa identidad propia y, a partir de ahí, poder reforzarnos para la categoría con jugadores que consideramos que nos van dar también mucho", explicó Carril.

Aunque la fecha exacta para el inicio de la pretemporada aún no está cerrada, el técnico apuntó que "dependerá un poco del inicio de la temporada", estimando que el regreso a los entrenamientos será "o a primeros de agosto o incluso cogeremos algún día de julio, pero siempre en función de cuando sea el primer partido de liga". Con las ideas claras y el cuerpo técnico definido, el Club Deportivo Lalín arranca una nueva era con la permanencia y el crecimiento institucional como grandes faros.

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Por último, se confirmó que Futre, el técnico que ejerció como gran artífice del otro gran éxito de la entidad al lograr el ascenso al frente del filial rojinegro, no seguirá en el club la próxima temporada. Su salida marca un punto de inflexión y el cierre de una etapa brillante en la estructura del equipo de la capital dezana, dejando paso a la profunda reestructuración deportiva que liderará Iván Carril.