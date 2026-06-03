El Estradense de Manuti hace historia

El Club Deportivo Estradense vive una de las épocas más brillantes de su trayectoria en el fútbol nacional gracias a una solidez competitiva sin precedentes en su propio estadio, lo que convierte a los rojillos en un rival incómodo en el Novo Municipal, tal y como subraya estos días la entidad que preside Toño Camba a través de sus redes sociales una vez finalizada la liga regular. A través de un análisis histórico basado en el porcentaje de victorias, una metodología indispensable para comparar de forma justa las diferentes épocas de la Tercera División debido a la variación en el número de jornadas por temporada, se demuestra de forma numérica que el club del Novo Municipal ha logrado convertir su feudo en una auténtica fortaleza inexpugnable para los equipos visitantes. Esta transformación tiene un claro denominador común en el banquillo, ya que bajo la dirección técnica de Manuti el equipo ha firmado dos de los tres mejores registros históricos de rendimiento como local en toda la historia de la entidad de A Estrada.

La campaña 2024/25 se ha coronado oficialmente como la mejor temporada en casa de toda la historia del Estradense en categorías nacionales, estableciendo un récord absoluto tras sumar once victorias en diecisiete compromisos disputados ante su afición, lo que representa un espectacular sesenta y cuatro coma siete por ciento de efectividad en los partidos locales, un porcentaje al alcance de muy pocos conjuntos de la categoría. Esta interesante marca superó el registro histórico de la temporada 1995/96, una resistencia del siglo pasado que se mantuvo en la cima durante casi tres décadas con doce triunfos en diecinueve encuentros y un sesenta y tres coma uno por ciento de éxito. El mérito del proyecto deportivo actual del conjunto de A Estrada se confirma de forma inmediata en la siguiente campaña, la 2025/26, que se sitúa con total autoridad en la tercera posición histórica del club al firmar un balance de nueve victorias en diecisiete partidos, garantizando un notable cincuenta y dos coma nueve por ciento de triunfos en su estadio.

Noticias relacionadas

La coincidencia de estos dos hitos deportivos en un período de tiempo tan breve subraya el impacto directo de Manuti en la identidad competitiva del plantel, demostrando que la regularidad del equipo no es fruto de una racha casual sino de una sólida propuesta futbolística de un cuerpo técnico muy implicado en el proyecto deportivo rojillo. Lograr que dos temporadas consecutivas formen parte del podio histórico del club en Tercera División evidencia una notable capacidad de motivación, un gran planteamiento táctico y una comunión total con la afición local, que domingo a domingo no falta a su cita con el Estradense para hacer sentir su incondicional aliento. En conclusión, los datos ratifican que el club de A Estrada está viviendo un ciclo de oro en cuanto a fiabilidad en su propio campo, consolidando una regularidad en la categoría que dignifica su historia y asienta las bases para el crecimiento futuro de la institución. Mantener esta regularidad una temporada más será una de las premisas de Manuti para seguir haciendo historia desde el banquillo rojillo, donde ya acumulan dos participaciones consecutivas en los play-off de ascenso.